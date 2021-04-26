РИАМО - 26 апр. Информация о возгорании электропоезда на станции Бутово в столице не соответствует действительности, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее такая информация появилась в некоторых Telegram-каналах.

«Компания проведет проверку по поводу инцидента с появлением в Сети видео с человеком, направляющим огнетушитель на вагон поезда. По прибытии на станцию Подольск машинистом не был подтвержден факт возгорания», — сказали в пресс-службе.

Однако на месте была обнаружена разбитая форточка.