РИАМО - 25 апр. На первенстве мира по боксу среди юниоров и юниорок спортсмены из Подмосковья выиграли три медали различного достоинства, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел с 10 по 24 апреля в городе Кельце (Польша). В состязаниях принимали участие юниоры и юниорки 17-18 лет.

Подольский боксер Михаил Усов стал лучшим в весовой категории до 75 кг, Роберт Бадалян из Подольска завоевал серебро в весовой категории до 49 кг, представительница Королева Ксения Олифиренко выиграла серебряную медаль в весовой категории до 81 кг.

«Боксеры из Подмосковья не первый год успешно выступают на международной арене и отстаивают спортивную честь страны. На этом турнире Михаил Усов выполнил норматив «Мастер спорта России международного класса», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он поздравил спортсменов и тренеров с заслуженными наградами первенства мира.