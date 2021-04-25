РИАМО - 25 апр. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти 14-летней школьницы в Бронницах, сообщается на сайте ведомства.
Тело 14-летней девочки с веревкой на талии обнаружено утром в воскресенье в сточной канаве в Бронницах.
В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Проведение этой проверки поручено Раменской городской прокуратуре.
По предварительным данным, девочка обещала своей знакомой найти рюкзак, который та уронила в канаву в начале месяца.
Обстоятельства данной трагедии устанавливают специалисты ГСУ СК РФ по Московской области.
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