РИАМО - 25 апр. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти 14-летней школьницы в Бронницах, сообщается на сайте ведомства.

Тело 14-летней девочки с веревкой на талии обнаружено утром в воскресенье в сточной канаве в Бронницах.

В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Проведение этой проверки поручено Раменской городской прокуратуре.

По предварительным данным, девочка обещала своей знакомой найти рюкзак, который та уронила в канаву в начале месяца.

Обстоятельства данной трагедии устанавливают специалисты ГСУ СК РФ по Московской области.

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