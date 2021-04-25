РИАМО - 25 апр. На Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку участники из Московской области завоевали восемь дипломов, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку Подмосковье представляло 18 участников. Восемь из них завоевали дипломы, причем два – стали победителями», - отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Победителями олимпиады стали Георгий Федоров и Илья Гриценко.

Победители Всероссийской олимпиады из Подмосковья получают по 500 тыс. рублей, призеры - по 300 тыс. рублей, а участники заключительного этапа - по 100 тыс. рублей.