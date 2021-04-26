РИАМО - 26 апр. Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству территории возле строящегося столичного вокзала Восточный, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Благоустройство будет проходить в два этапа, общая площадь работ составит 4,2 га. Вначале приведем в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, затем будут обустроены удобные подъезды для транспорта», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что на первом этапе рабочие проведут замену асфальта на тротуарах, вместо «народных троп» появятся удобные дорожки. Для безопасности пешеходов в данном районе будут установлены новые фонари с энергосберегающими лампами.

По его словам, в третьем квартиле этого года на площадке начнутся работы по организации удобных подъездных путей к вокзалу. Будет заменено покрытие на проезжей части, тротуары отделят бордюрным камнем, появятся парковки для автомобилей.

Заммэра добавил, что для пассажиров общественного транспорта будут установлены два остановочных павильона.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на прилегающей к вокзалу территории появятся свыше 13 тыс. кв. м. газона, 33 новых фонаря, а также лавочки и урны.

Рабочие уже начали демонтировать покрытия пешеходной зоны в южной части вокзала, со стороны Щелковского шоссе. Место проведения работ будет огорожено, для пешеходов сделают удобные проходы.

Благоустройство территории планируется завершить осенью текущего года.​

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