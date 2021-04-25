РИАМО - 25 апр. В Кантемировскую танковую дивизию гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), которая находится в Наро-Фоминске, поступят новейшие образцы военной техники, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В рамках государственного оборонного заказа ожидается поступление боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А и других образцов вооружения, военной и специальной техники», – сказал командир Кантемировской дивизии генерал-майор Владимир Завадский.

Кроме того, в дивизии обновится тренажерный центр для подготовки военнослужащих на современных образцах вооружения и военной техники.

Завадский уточнил, что в дивизию поступят тренажерные комплексы, это позволит быстро подготовить профессиональных механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин.

Он добавил, что на тренажерах также можно проводить электронные стрельбы из всего стрелкового оружия перед практикой на полигоне.