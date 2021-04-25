РИАМО - 25 апр. Длинные майские выходные с 1 по 10 мая можно провести в городах Московской области, регион предлагает отдых на любой вкус и бюджет, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Популярный интернет-сайт The Village определил топ-10 мест региона, где можно приятно провести время в предстоящие праздники. В списке - Дмитров, Зарайск, Дубна, Подольск, Серпухов, Коломна, Звенигород, Ногинск, Клин, Бородино.

Московская область предлагает туристам отдых на любой вкус и бюджет. Например, можно отправиться на пикник или рыбалку, устроить небольшой тур по старинным городам, насладиться красотой живописных усадеб и монастырей, снять уютный коттедж для всей семьи, прокатиться на квадроцикле или подняться на воздушном шаре, сходить на выставку.

Подробно обо всех туристических маршрутах Подмосковья можно узнать на сайте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 по 10 мая включительно объявлены в этом году выходными днями.

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