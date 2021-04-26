РИАМО - 26 апр. В Московской области с понедельника начнется эколого-патриотическая акция «Лес Победы», в рамках которой планируется засадить 115 га земли, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Она будет проходить до 25 мая.

«Всего на территории области подготовлено более 670 участков на общей площади свыше 115 га, на которых будет высажено порядка 280 тыс. новых деревьев и кустарников», — отметила председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин уточнил, что из-за ограничительных мер из-за пандемии Covid-19 в этом году акцию не будут проводить массово.

Всем желающим принять участие в экоакции будут выданы посадочный материал, ведра, лопаты и другие инструменты. Участникам рекомендуют надеть перчатки и сапоги.

Специалисты расскажут и покажут участникам акции, как правильно сажать деревья.

Места проведения акции можно посмотреть на карте Геопортала Подмосковья (rgis.mosreg.ru) в разделе «Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы».

Также комитет лесного хозяйства Подмосковья проводит в Instagram конкурс «Связь поколений». Участникам акции следует выложить оригинальный снимок проделанной работы с хэштегом #ЛесПобеды2021 на своей странице в соцсети. Победителей ждут пять ценных призов.

Посадки в честь Победы в ВОВ проходят в Московской области с 2013 года. Кроме того, второй год продолжается всероссийская программа «Сад памяти», цель которой высадить 27 млн деревьев в честь 27 млн отдавших свои жизни на войне.​