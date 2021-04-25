РИАМО - 25 апр. Возгорание произошло в садовом доме в СНТ «Дружный» городского округа Щелково, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 10:34 в воскресенье. В 14:45 пожарные ликвидировали последствия возгорания.

В тушении огня принимали участие 11 человек и три единицы техники.

Жителям Подмосковья напомнили, что при пожаре следует звонить в региональный главк МЧС России по телефону доверия: 8-498-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.