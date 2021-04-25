РИАМО - 25 апр. Известного российского актера Александра Паля задержали в Москве по подозрению в избиении хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова, пишет РЕН ТВ.

Спортсмен был доставлен в больницу с серьезными травмами — у него проломлены скулы и выбита глазная кость. Молодой человек написал заявление в полицию.

Правоохранители оперативно вычислили нападавших. Среди них оказался Паль и двое его приятелей. В данный момент 32-летнего актера доставляют на допрос.

Антипов также рассказал полиции, что в момент нападения на него Паль был в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения. Артист вел себя неадекватно.

Александр Паль — российский актер театра, кино и дубляжа. Лауреат кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль. Известен по ролям в фильмах «Горько!», «Парень с нашего кладбища», «Без границ», «Хардкор», «Тряпичный союз», «Ледокол» и «Страна чудес».

По данным Telegram-канала Baza, потасовка началась после празднования дня рождения одного из знакомых спортсмена. Антипов собирался домой и вызвал такси, однако к нему внезапно подошли трое молодых людей, в одном из которых он узнал Паля. После нападения все трое уехали с места происшествия на авто.