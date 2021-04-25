РИАМО - 25 апр. Столичные футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА встретились в центральном матче 27-го тура Российской премьер-лиги, матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых, сообщает Газета.ru.

Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Решение об удалении игрока принял судья встречи Павел Кукуян после просмотра видеоповтора.

«Спартак» набрал 50 очков и сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Клуб продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов.

У армейцев 46 очков и шестое место в таблице.