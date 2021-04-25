РИАМО - 25 апр. О сломанных из-за сильного ветра дорожных знаках и светофорах на улицах столицы можно сообщить по номеру 3210, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

До конца воскресенья в мегаполисе прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Пешеходам рекомендовали в непогоду не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.

Также в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.