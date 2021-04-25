РИАМО - 25 апр. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что для сохранения хорошего здоровья в пожилом возрасте следует есть больше сезонных овощей и фруктов, сообщает Nation News.

Люди в пожилом возрасте должны придерживаться сбалансированного питания — жесткие диеты или резкая смена питания могут лишь нанести вред. По словам специалиста, в пожилом возрасте надо питаться умеренно теми продуктами, которые произрастают и производятся в России.

«Это сезонные фрукты и ягоды, к примеру, яблоки, груши, сливы, малина, клубника и смородина. А также овощи — картофель, свекла, капуста, огурцы и помидоры. В них содержится максимум витаминов и пользы для организма», — отметила Русакова.

Врач подчеркнула, что для сохранения плотности костной ткани и хорошей мышечной массы необходимо есть нежирное мясо, рыбу, птицу, молочные продукты и блюда из яиц.

При этом стоит отказаться от жареного и промышленных кондитерских изделий. Последние содержат трансжиры, которые ускоряют реакцию окисления и вызывают преждевременное старение.

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