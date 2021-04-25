РИАМО - 25 апр. Столичный департамент здравоохранения организовал проверку по факту ненадлежащего обращения с одной из пациенток в городской клинической больнице имени Иноземцева, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медсестры столичной больницы издеваются над пожилой женщиной. Сотрудницы медучреждения кричат на нее, ругаются матом и бьют лежачую пациентку. Одна из медсестер, предположительно, была в состоянии алкогольного опьянения.

В больницу, где произошло ЧП, выехала служба медицинской инспекции и представители департамента для выяснения всех обстоятельств инцидента. Также в больницу вызвали главврача.

В ведомстве подчеркнули, что «подобные действия медицинского персонала недопустимы».

По итогам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей. К руководству медучреждения применят дисциплинарные меры.

По факту происшествия проверку также проводит столичный главк СК России. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о результатах проверки.