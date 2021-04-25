РИАМО - 25 апр. В Подмосковье и Москве на большую часть предстоящих майских праздников сохранится прохладная погода, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пониженный температурный фон сохранится до конца недели и большей части майских праздников», - сказал Тишковец.

Он добавил, что в начале следующей недели ночью в регионе прогнозируют ночные заморозки. Также всю неделю сохраняется вероятность дождей и смешанных осадков.

В России 1 мая будут отмечать День весны и труда, а 9 мая - День Победы. В честь праздников нерабочими объявлены дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также указом президента России в стране из-за ситуации с коронавирусом нерабочими в этом году объявлены 4-7 мая.

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