РИАМО - 25 апр. Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Марина Буянова отметила, что оформленный на нерабочие дни мая очередной отпуск не пропадет, если продлить его и отдохнуть в другие даты, передает «Вечерняя Москва».

По данным некоторых опросов, почти каждый четвертый житель страны взял отпуск на дни мая, которые по указу президента РФ были объявлены нерабочими. В результате возник вопрос: как не потратить отпуск впустую и уладить этот вопрос с работодателем.

«Вы просто сообщаете на работе, мол, я уже договорился уйти в отпуск с 4 по 7 мая, а их объявили нерабочими. Вот такое совпадение. И говорите: «Продлевайте мне отпуск на четыре дня». Вы даже можете выйти на работу в это время, и у вас все равно эти четыре дня должны оставаться в запасе. Это неиспользованный отпуск называется», — объяснила Буянова.

По ее словам, работник может в экстренном порядке отозвать свое заявление на очередной отпуск, но в данной ситуации уже «как договоритесь». Она не рекомендовала отзывать свое заявление, так как есть риск потратить много времени и сил, добиваясь результата.

Доктор юридических наук уточнила, что не может рекомендовать уходить в отпуск в мае, так как предоставленная майская декада — это и так очень большой период отдыха. Кроме того, придется учитывать нюансы, связанные с зарплатой, которая будет меньше, несмотря на то, что праздничные дни оплачиваются.

«Но оплата будет по среднему заработку за два последних года, поэтому лучше в мае отпуск не брать», — сказала Буянова.

Она уточнила, что есть различия нерабочих дней (с 4 по 7 мая) и нерабочих праздничных дат (с 1 по 3 мая и с 7 по 10). За период с 4 по 7 мая сотрудникам положена компенсация в одинарном размере. А если работник в эти дни будет трудиться, то ему должны платить деньги в двойном размере.