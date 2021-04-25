РИАМО - 25 апр. В Подмосковье и Москве на будущей неделе прогнозируется прохладная погода и дожди, в начале недели по ночью ожидаются заморозки, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в понедельник в регионе будет около 0 ночью, днем - от плюс 7 до плюс 12, местами пройдет небольшой дождь.

«Во вторник похолодает. Ночью будет около 0, вероятны заморозки до минус 2 градусов. Днем будет от плюс 4 до плюс 9, временами осадки в смешанной фазе», - сказал Тишковец.

По его словам, в среду, четверг и пятницу по ночам прогнозируются локальные осадки, переходящие местами в смешанную фазу. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4, днем температура будет в районе плюс 8 - плюс 13 градусов.

Ветер в начале недели будет дуть со скоростью 5-12 м/с.