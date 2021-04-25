РИАМО - 25 апр. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 14-летней школьницы, тело которой с веревкой на талии нашли в сточной канаве в подмосковных Бронницах, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Тело подростка нашли утром в воскресенье. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального главка СК России.

Следователи проводят опросы очевидцев, обнаруживших тело девочки, а также ее друзей и одноклассников. По предварительным данным, накануне девочка обещала найти своей приятельнице рюкзак, который та уронила в канаву в начале апреля.

Специалисты проводят осмотр места трагедии с применением криминалистической техники. В рамках работы было изъято и просмотрено видео с камер наблюдения.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки.