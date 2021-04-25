РИАМО - 25 апр. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по информации об издевательствах медсестер над пенсионеркой в больнице им. Иноземцева в Москве, сообщается на сайте СК России.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой якобы медсестры столичной больницы издеваются над пожилой женщиной. Сотрудницы больницы кричат на нее, ругаются матом и бьют лежачую пациентку.

Следователи сейчас изучают обстоятельства данного инцидента. Бастрыкин потребовал тщательно опросить пациентов больницы, в том числе — пострадавшую женщину.

По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

По данным ряда СМИ, одна из медсестер, которая издевалась над пожилой женщиной, была в состоянии алкогольного опьянения.