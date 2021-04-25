РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. В подмосковном Подольске включили семь фонтанов на общественных территориях, два из них заработали под музыкальное сопровождение, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Подольске 24 апреля состоялся запуск фонтанов. Два из них начали свою работу в торжественной обстановке под музыкальное сопровождение оркестра Подольской филармонии.

В этот день в 10:00 свою работу начали центральный фонтан в сквере Поколений, фонтан «Первый бал Наташи Ростовой» на улице Кирова, фонтан на площади Генерала Еремеева около ДК «Октябрь», фонтан «Салочки» на бульваре имени Евгения Карелова, два фонтана в микрорайоне Климовск у ДК «Машиностроитель», фонтан у ДК «Молодежный» в Толбино. Работа фонтанов продлится до октября.

В связи с пандемией в 2020 году данные мероприятия пришлось отложить, а в текущем году подвела погода. Тем не менее фонтаны уже радуют жителей округа.

В текущем году сотрудники МУП «Водоканал» приступили к подготовительным работам с 1 апреля. Были сняты защитные пластиковые конструкции на фонтане «Первый бал Наташи Ростовой». А на светодинамическом фонтане около Дворца культуры «Октябрь» убрали специальный настил, который защищал объект в зимний период.

За 20 дней была проведена очистка чаш после зимы, проверка состояния инженерных систем, регулировка высоты струй и благоустройство прилегающей территории. Все фонтаны прошли тестовые испытания.