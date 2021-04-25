РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. Более 9 тыс. человек приняли участие в областном субботнике в Подольске 24 апреля, в этот день на уборку территорий направили свыше 120 единиц техники, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В субботнике в Подольске всего приняли участие 9207 человек, на уборку территорий было направлено 126 единиц техники. Было уделено внимание мемориальным объектам Великой Отечественной войны. Здесь осуществлялась уборка смета и мусора с 397 кв. м, мойка 253 кв. м твердых покрытий, ремонт и покраска ограждений — 24 пог. м, вывезено 8 кубометров мусора.

В парках и на общественных территориях убран смет и мусор с 390,7 тыс. кв. м, осуществлена мойка 13,6 тыс. кв. м твердых покрытий, проведены опиловка и удаление сухостойных деревьев — 4159 шт., отремонтировано и покрашено более 6,4 тыс. малых архитектурных форм, высажено 1911 саженцев, отремонтировано и покрашено более 2,8 тыс. пог. м ограждений, вывезено 392 кубометра мусора.

На улицах и дорогах убраны мусор и смет со 120 тыс. кв. м, осуществлена мойка 68,4 кв. м твердых покрытий, покрашено 8,52 тыс. пог. м бортового камня, помыто и покрашено 109 остановок, отремонтировано 12 пог. м ограждений, помыто, отремонтировано и покрашено 4,5 тыс. пог. м бордюрных ограждений, вывезено 264 кубометра мусора.

Также убирали дворы округа, объекты социальной инфраструктуры, территории объектов торговли и многое другое.