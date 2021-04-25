РИАМО - 25 апр. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, добыча нефти в России по итогам текущего года вырастет на 300 тыс. тонн, до 512,4 млн тонн, передает Федеральное агентство новостей.

По базовому сценарию ведомства, добыча нефти в 2022 году вырастет до 549,8 млн тонн, а в 2023 и 2024 годах — до 560 млн тонн.

При этом консервативный сценарий предполагает увеличение добычи в 2022 году до 545,8 млн тонн, и до 556 млн тонн в 2023 и 2024 годах соответственно.

Экспорт нефти, в соответствии с базовым и консервативным сценариями, в 2021 году сократится с 238,6 млн тонн (итог 2020 года) до 229,3 млн тонн. В 2022 году показатель составит 257 млн тонн при базовом сценарии. Консервативный сценарий предполагает, что показатель экспорта нефти в следующем году составит 258 млн тонн.

Прогнозируется, что экспорт нефтепродуктов достигнет 141 млн тонн по итогам 2021 года. Это на 0,8 млн выше, чем в прошлом году. В 2022 году экспорт нефтепродуктов снизится до 140,5 млн тонн.