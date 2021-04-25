РИАМО - 25 апр. Стали известны стартовые составы футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» на матч 27-го тура РПЛ, сообщает Газета.ru.

«Спартак» примет ЦСКА на стадионе «Открытие Арена». Начало в 16:30.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско с первых минут выпустит следующих игроков: Максименко — Гапонов, Кутепов, Джикия — Мозес, Зобнин, Крал, Айртон — Промес — Ларссон, Соболев.

Стартовый состав столичного ЦСКА от нового главного тренера Ивицы Олича: Акинфеев — Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников — Ахметов, Обляков — Эджуке, Влашич, Дзагоев — Рондон.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.