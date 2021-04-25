РИАМО - 25 апр. Команда из подмосковного Королева «Имени меня» стала победителем четвертой игры 1/8 финала юбилейного 60-го сезона Высшей лиги КВН, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

По итогам конкурсов «приветствие», «ситуация» и «музыкальное домашнее задание» подмосковная команда набрала 14,8 балла и опередила на одну десятую «Росы» из Нижнего Новгорода.

«Имени меня» попала в Высшую лигу по итогам сочинского фестиваля КиВиН-2021. Из 350 команд, приехавших на черноморское побережье, было отобрано только 25.

Как уточняется на официальном сайте КВН, четвертая игра юбилейного 60-го сезона Высшей лиги КВН прошла 24 апреля. В жюри заседали Алла Михеева, Пелагея, Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев, Константин Эрнст и Юлий Гусман.

Команда «Имени меня» (Королев) набрала 14,8 балла, «Росы» (Нижний Новгород) — 14,7 балла, «Улица Плеханова» (Москва) — 13,5 балла.