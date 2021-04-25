РИАМО - 25 апр. Пассажир, упавший на пути на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, остался жив благодаря молниеносной реакции машиниста поезда, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Днем в воскресенье движения поездов не было на участке от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до станции «Нагорная» Серпуховско-Тимирязевской линии из-за упавшего на пути пассажира. В обратном направлении составы ходили с увеличенными интервалами.

В ведомстве призвали граждан к внимательности на станциях. Не нужно стоять близко к платформе, так как неправильное поведение может стоить жизни.

Из-за таких происшествий в метрополитене нарушается график движения поездов. Кроме того, многие пассажиры не могут вовремя добраться до нужных станций, а машинистам оказывают психологическую помощь.

В настоящий момент движение на «серой» ветке восстановлено и введено в график.