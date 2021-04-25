РИАМО - 25 апр. Эксперты Роскачества составили памятку о вещах, которые нельзя убирать с помощью пылесоса, чтобы не испортить его, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пылесос является весьма надежным аппаратом для уборки дома, однако важно знать несколько простых правил, чтобы не сломать его в процессе использования.

Пылесосу может навредить всасывание рассыпанной земли или частичек растений. Кроме того, не стоит пылесосить разбитое стекло.

Специалисты ведомства порекомендовали не использовать пылесос для уборки пепла и опилок. Также устройство может сломаться, если убирать с его помощью монеты или острые скрепки.

Кроме того, не рекомендуется пылесосить клейкие и липкие предметы, а разлитую жидкость лучше убрать с помощью тряпки.