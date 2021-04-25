РИАМО - 25 апр. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил ввозную пошлину на поставки белого сахара в Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данная льгота будет действовать с 15 мая по 30 сентября текущего года. Лимит беспошлинных поставок сахара для РФ установлен в 350 тыс. тонн.

Поставки в Армению не будут облагаться ввозной пошлиной при объеме не выше 22,4 тыс. тонн. В Казахстан — не более 134,4 тыс. тонн, в Киргизию — не более 40 тыс. тонн.

Правительство РФ в марте сообщало, что будет обсуждать в ЕЭК беспошлинную квоту на ввоз сахара. В процессе заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию было решено внести в Евразийскую экономическую комиссию предложение о введении тарифной льготы на ввоз белого сахара на срок с 15 мая по 1 сентября 2021 года.