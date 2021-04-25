РИАМО - 25 апр. Сильный ветер наблюдается в воскресенье в Подмосковье и Москве, синоптики зафиксировали порывы до 16 м/с, сообщается на сайте «Метеоновости».

В регион продолжает прибывать арктический воздух, он сопровождается усилением ветра.

В полдень в воскресенье в столице порывы ветра составляли 11-13 м/с, а местами усиливались до 15 м/с.

В Подмосковье также наблюдается сильный порывистый ветер. К полудню на севере и северо-западе области порывы достигли 12-13 м/с, в районе Наро-Фоминска — 16 м/с.

Сильный ветер с порывами до 13-18 м/с сохранится в регионе до конца дня.