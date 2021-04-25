РИАМО - 25 апр. В Москве с дома на Нахимовском проспекте снимут висящие над дорогой строительные леса, так как они представляют опасность для людей, передает корреспондент РИАМО.

В воскресенье днем произошло частичное обрушение строительных лесов на здании по адресу: Нахимовский проспект, напротив дома 38. В результате ЧП, по данным столичного главка МЧС, никто не пострадал.

«Строительные леса, которые представляют опасность для жизни людей, снимут, а оставшуюся конструкцию закрепят и восстановят», — сказал один из рабочих.

Он также подтвердил, что каких-либо граждан, пострадавших на месте в результате обрушения, нет.

Видео обрушения строительных лесов на Нахимовском проспекте в Москве>>