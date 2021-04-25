РИАМО - 25 апр. На пьяного водителя, который совершил лобовое столкновение в городском округе Подольск, завели уголовное дело, в ДТП пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Дело возбудили по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы», – отметила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что в 03:05 в воскресенье 26-летний местный житель был за рулем автомобиля Toyota в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся машиной Kia.

По ее словам, в результате аварии пострадали пять взрослых и один ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.