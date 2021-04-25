РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. Подольскому спортсмену по кикбоксингу вручили почетный знак «Мастер спорта России», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Алексей Батин.

24 апреля на тренировке подольскому кикбоксеру Виталию Фархутдинову вручили знак и удостоверение «Мастер спорта России».

«Поздравляем спортсмена с присвоением столь высокого спортивного звания, желаем успехов и побед», — написал Батин.

«Мастер спорта России» (МС) — федеральное спортивное государственное звание первой категории в Российской Федерации.