РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей с Вербным воскресеньем и рассказал об истории реставрации часовни Владимирской иконы Божией Матери в Томилине.

«Сегодня большой христианский праздник — Вербное Воскресенье! Храмы в Люберцах украшены веточками вербы. Отрадно, что большинство православных святынь нашего округа удалось сохранить. Небольшая часовня Владимирской иконы Божией Матери в Томилино — одна из них. Ее построили в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых по проекту архитектора М. Андреева», — написал Ружицкий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что в советское время на территории часовни был открыт детский сад.

«Однако сама часовня стала разрушаться. В конце 90-х годов в архивах удалось найти чертежи, по которым провели реставрацию. 22 августа 2004 года, в день празднования 250-летия Храма Успения Пресвятой Богородицы, часовня вновь приняла прихожан», — добавил глава округа.

По его словам, история томилинской часовни по-своему отражает «победу жизни над смертью, олицетворяет возвращение к православной вере».

«Завтра верующие вступают в Страстную седмицу, когда мы вспоминаем последние земные дни Христа Спасителя. Посвятим эти дни добрым делам, заботливому с близкими. С праздником вас, дорогие земляки! С Вербным воскресеньем!» — завершил Ружицкий.