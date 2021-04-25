РИАМО - 25 апр. Жителям Московской области стоит заранее позаботиться о своем здоровье и защитить себя от коронавируса, чтобы без проблем провести длинные майские праздники, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса в канун больших майских праздников, жители Подмосковья могут бесплатно сделать прививку любым удобным способом.

«Наша вакцина доказала всем, что она самая эффективная, безопасная. И когда ты привит, ты можешь жить свободной жизнью», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Вакцинация в регионе доступна в более 220 стационарных пунктах. На интерактивной карте можно выбрать подходящий пункт и проложить к нему маршрут.

Запись ведется по телефону 122, через федеральный портал госуслуг и региональный, в МФЦ, поликлиниках, клубах «Активное долголетие».

Кроме того, прививки также делают в торговых центрах и на предприятиях. Предварительно записываться не нужно, достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

В этом году нерабочими днями, согласно указу президента РФ Владимира Путина, будут дни с 1 по 10 мая.

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