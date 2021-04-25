РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 апр. За победу в первенстве Московской области по самбо борются около 200 спортсменов, соревнования проходят в Люберцах, сообщил председатель спорткомитета администрации Люберец Владимир Сурков.

Первенство проходит в ДС «Триумф» в воскресенье.

«От имени главы администрации Люберец Владимира Ружицкого и от себя лично хочу поздравить вас с открытием первенства по самбо. Для нас это значимо, так как с недавних пор динамично развивается наша федерация самбо. Тренерский коллектив прикладывает большие усилия, чтобы дети завоевывали медали», — сказал Сурков.

По его словам, в первенстве участвует около 200 человек.

«Это те ребята, которые делают первые шаги. Эти соревнования стали у нас ежегодными», — завершил он.