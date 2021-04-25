РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 апр. В Королеве члены общественной палаты убрали территорию сквера у мемориального Дома-музея Марины Цветаевой, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В воскресенье члены общественной палаты провели субботник на территории сквера Марины Цветаевой. Общественники убрали листву, очистили дорожки и почистили скамейки. Всего было собрано около 30 мешков мусора.

После завершения субботника для его участников сотрудники музея провели экскурсию и угостили чаем.

«Мы давно сотрудничаем с музеем и сегодня (25 апреля - ред.) решили помочь навести порядок в сквере Марины Цветаевой. Это любимое место для прогулок всех жителей близлежащих домов и его нужно содержать в чистоте», — сказала председатель общественной палаты Ольга Корнеева.