РИАМО - 25 апр. Московский ФК «Спартак» анонсировал дерби со столичным ЦСКА в форме видео в стиле знаменитого компьютерного файтинга «Мортал Комбат», пишет Газета.ru.

Видеозапись разместили в официальном Twitter-аккаунте красно-белых.

«Грядет время битвы», — говорится в подписи к ролику.

«Спартак» примет ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» в 27-м туре РПЛ в воскресенье в 16:30. Судьей матча назначен Павел Кукуян.

Перед встречей красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов, армейцы расположились на пятой строчке.

Ранее СМИ сообщили, что ночью в воскресенье в районе Орехово-Зуевского проезда в Москве случилась массовая драка с участием фанатов футбольных клубов ЦСКА и «Спартак». В драке принимали участие порядка 150 человек, несколько из них пострадали. Позже столичное Главное управление МВД РФ опровергло данную информацию, назвав ее «не соответствующей действительности».