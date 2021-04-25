РИАМО - 25 апр. В столице начинаются работы по реставрации и благоустройству Южного речного вокзала, завершить их планируют к сентябрю 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начинаем масштабную реконструкцию Южного речного вокзала. Это важная транспортная точка Москвы на юге столицы. Но в последние годы из-за малой доступности пассажирам здесь реже принимают круизные теплоходы», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что летом с вокзала можно будет отправиться в круиз к городам юга России, поэтому работы не будут останавливать даже во время навигации.

Мэр добавил, что будет обновлено само здание речного вокзала, а также причалы и набережная. Появятся новые зоны отдыха, велодорожки и кафе с панорамным видом на Москву-реку.

«Реставрацию планируем закончить ко Дню города в 2022 году. Южный речной вокзал станет удобным транспортно-пересадочным узлом и популярным местом отдыха», — заключил Собянин.

Южный речной вокзал — один из двух пассажирских речных вокзалов столицы. Расположен на юге города в районе Нагатинского Затона на левом берегу Нагатинской поймы.

Ранее в столице были завершены работы по благоустройству Северного речного вокзала и близлежащей территории.

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