РИАМО - 25 апр. В столице начинаются работы по реставрации и благоустройству Южного речного вокзала, завершить их планируют к сентябрю 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что летом с вокзала можно будет отправиться в круиз к городам юга России, поэтому работы не будут останавливать даже во время навигации.
Мэр добавил, что будет обновлено само здание речного вокзала, а также причалы и набережная. Появятся новые зоны отдыха, велодорожки и кафе с панорамным видом на Москву-реку.
«Реставрацию планируем закончить ко Дню города в 2022 году. Южный речной вокзал станет удобным транспортно-пересадочным узлом и популярным местом отдыха», — заключил Собянин.
Южный речной вокзал — один из двух пассажирских речных вокзалов столицы. Расположен на юге города в районе Нагатинского Затона на левом берегу Нагатинской поймы.
Ранее в столице были завершены работы по благоустройству Северного речного вокзала и близлежащей территории.
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