РИАМО - 25 апр. Зевота – это рефлекторный процесс, который позволяет мозгу активизироваться. При этом частая зевота может сигнализировать о недосыпании и ряде заболеваний, сообщила врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

«Сменный график, перелет в другие часовые пояса, любые нарушения биологических ритмов и дальнейшая инверсия сна приведут к феномену зевоты. Если сон неэффективный, человек будет периодически днем зевать. Но зевота может также сопровождать, например, сердечную недостаточность», – сказала Голубинская в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что постоянная зевота у человека также может возникать при психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна – неврозах и депрессии.

По ее словам, человек редко зевает днем. Если человек раз десять зевнул в дневное время, то ему следует обратить внимание на свои проблемы со сном.

«Просто зевота не будет сигналом к тому, что вам пора к врачу. Беспокоиться нужно, если есть сопутствующие феномены: астения, снижение памяти, нарушение концентрации внимания, рассеянность, головная боль, снижение настроения, перепады давления», – пояснила эксперт.