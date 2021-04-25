РИАМО - 25 апр. Каждый год на территории Подмосковья создают не менее 50 тыс. новых рабочих мест, при этом еще около 200 тыс. планируется создать в будущем, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Каждый инвестор получает комплексную поддержку со стороны властей региона для того, чтобы создавались новые рабочие места для жителей Подмосковья.

Предпринимателям предоставляют земельные участки без проведения торгов, быстро оформляют документы, а также подводят инженерную инфраструктуру и сопровождают строительство на всех этапах.

Ежегодно в Подмосковье создают не менее 50 тыс. рабочих мест. А с 2015 года их число выросло на 220 тыс.

В будущем предусмотрена реализация более 1 тыс. инвестпроектов в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, строительства и сельского хозяйства. При этом еще свыше 200 тыс. человек смогут работать недалеко от дома.