РИАМО - 25 апр. Информация СМИ о массовой драке футбольных болельщиков на юго-востоке Москвы не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Ранее СМИ сообщили о том, что ночью в воскресенье в районе Орехово-Зуевского проезда случилась массовая драка с участием фанатов футбольных клубов ЦСКА и «Спартак». В драке принимали участие порядка 150 человек, несколько из них пострадали.

Заявлений и телефонограмм из медучреждений о получении телесных повреждений в Орехово-Зуевском проезде от граждан не поступало.

Кроме того, серьезных правонарушений в Нижегородском районе столицы зафиксировано не было.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 27-м туре РПЛ в 16:30 в воскресенье на стадионе «Открытие Арена».