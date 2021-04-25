РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. Стали известны победители и призеры конкурса чтецов и поэтов в рамках фестиваля «Студенческая весна – 2021» в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в структурном подразделении «Орбита» Подольска прошел конкурс чтецов и поэтов в рамках городского фестиваля «Студенческая весна – 2021».

Жюри конкурса отметили высокий уровень чтецов и талант представленных авторских произведений поэтов, поэтому распределить призовые места было крайне сложно.

В результате конкурса среди чтецов победил Никита Ведениктов (Подольский колледж имени Никулина), второе место заняли Динила Тореев (МОКИТ) и Екатерина Никонова (Подольский колледж имени Никулина). На третьем месте: Анастасия Кривенко (Подольский колледж имени Никулина); Оксана Хохлова (колледж «Москвовия») и Анастасия Ускова (РГУТиС).

Среди поэтов победил Роман Тарантеев (Подольский колледж имени Никулина), второе место заняла Анастасия Ускова (РГУТиС), а третье – Анастасия Белых (Подольский колледж имени Никулина) и Иван Халиков (Подольский колледж имени Никулина).