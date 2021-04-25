РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 апр. Подольский коллектив «Колорит» получил Гран-при на хореографическом конкурсе при департаменте Москвы, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Хореографический коллектив «Колорит» школы № 32 Подольска 24 апреля принял участие в Межрегиональном хореографическом конкурсе при департаменте города Москвы.

Коллективом были представлены 7 номеров и все они стали лауреатами первой степени. По итогам конкурса коллектив стал обладателем Гран-при. Победителей поздравили с заслуженной наградой.