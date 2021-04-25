РИАМО - 25 апр. Городские округа Клин и Солнечногорск в день общеобластного субботника присоединились к всероссийской экологической акции «ГЕН уборки», в ее рамках жителей страны призывают проводить традиционные уборки более осознанно – по правилам раздельного сбора отходов. Об этом сообщили организаторы акции.

Акция проходит в рамках двух нацпроектов: «Экология» и «Жилье и городская среда».

«ГЕН уборки» в Подмосковье

В Клину и Солнечногорске на уборку мусора вышли сотрудники правительства Московской области и администраций муниципальных образований, экоактивисты и волонтеры. Первый заместитель министра экологии и природопользования региона Тихон Фирсов принял участие в ликвидации незаконной свалки в Клину вблизи поселения Давыдково.

«Сегодня мы хорошо поработали. Самое главное, что мусор не просто убран, а на месте разделен на фракции. Теперь работникам комплекса по переработке отходов будет проще извлечь вторичные материалы, пригодные для рециклинга. Все больше жителей Подмосковья включается в раздельный сбор мусора, это можно только приветствовать», – отметил Фирсов.

В Солнечногорске участники акции расчистили береговую полосу озера Сенеж. Здесь также провели уборку по принципу раздельного сбора. Собранное сырье будет направлено на сортировочные мощности группы «Эколайн».

Глава Солнечногорска Виктор Родионов отметил, что важно не только собирать мусор, но и правильно его утилизировать.

«Большинству собранных отходов можно подарить вторую жизнь. Это не может не радовать. В течение месяца на субботниках, проходивших в Солнечногорске, приняли участие порядка 19 тыс. человек. Это говорит о том, что этим людям не безразлична экология не только нашего округа, но и всего Подмосковья», – добавил Родионов.

Помимо Москвы и Подмосковья, к акции присоединились жители Санкт-Петербурга, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской, Ивановской, Мурманской, Саратовской, Вологодской, Самарской областей, а также Хабаровского, Пермского и Алтайского краев.

Раздельный сбор отходов

С каждым годом жители Подмосковья все активнее включаются в тему раздельного сбора отходов. В регионе создается для этого необходимая инфраструктура. Согласно целям нацпроекта «Экология», к 2030 году на сортировку будут оправляться до 100% твердых коммунальных отходов и более трети бытового мусора будет отравляться на переработку, отмечают организаторы акции в АНО «Национальные приоритеты».

Подробности акции, места проведения общественных уборок и правила раздельного сбора представлены на сайте. Здесь же можно предложить свою локацию и получить сертификат участника, выложив тематический пост с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология.

Челлендж в соцсетях

Также проводится челлендж в соцсетях. Для этого следует самостоятельно, с друзьями или коллегами провести генуборку с раздельным сбором отходов, затем зарегистрировать на сайте генуборки.национальныепроекты.рф личную локацию или общественную уборку.

После регистрации следует опубликовать фото- или видеопост об акции в соцсетях «до» и «после» уборки с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология. Участники акции могут выиграть призы.