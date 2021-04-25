РИАМО - 25 апр. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило отказаться от потребительской корзины в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ведомство выступило с инициативой исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в стране. Также в министерстве призвали упразднить институт потребительской корзины.

Соответствующие проекты приказов опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Величина минимального размера оплаты труда с начала 2021 года определена в размере 12 792 руб. в месяц, а прожиточный минимум установлен на уровне 11 653 руб.

Прожиточный минимум является величиной, которая используется для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и другим категориям граждан.