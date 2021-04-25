РИАМО - 25 апр. Массовая драка с участием болельщиков футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» случилась ночью на юго-востоке столицы, передает ТАСС.

Инцидент произошел около 2 часов ночи в районе Орехово-Зуевского проезда. В драке принимали участие порядка 150 человек из несколько крупных фанатских объединений обеих сторон.

По данным источника агентства, задержанных в результате драки нет, но пострадало несколько ее участников.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 27-м туре РПЛ в воскресенье. Принципиальное дерби состоится в 16:30 на стадионе «Открытие Арена». Для охраны общественного порядке привлечено около 2,3 тыс. сотрудников ОМОН и Росгвардии.

Согласно данным Telegram-канала Baza, в драке участвовали члены всех известных группировок: Einfach Jugend, «Продленка», White Army, «Белка», GS, «Фольксштурм», CWO и MB.

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