РИАМО - 25 апр. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с, он будет действовать на территории Московского региона до 3 часов 27 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Кроме этого, в Московской области до 22 часов воскресенья действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и мокрого снега, местами прогнозируются сильные осадки.

Аналогичный уровень погодной опасности действует по всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской и Калужской областей.

В воскресенье в регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, ожидаются небольшие осадки. Юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 12-17 м/c.

26 апреля в Подмосковье и Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c.

Облачная погода прогнозируется и 27 апреля. Также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c.

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