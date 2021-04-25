РИАМО - 25 апр. В Москве на Нахимовском проспекте произошло частичное обрушение строительных лесов, предварительно, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

В 11:18 поступило сообщение о частичном обрушении строительных лесов на стройке по адресу: Нахимовский проспект, напротив дома 38.

Помощь МЧС не требуется, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее СМИ сообщили о том, что в столице в районе Нахимовского проспекта рухнули строительные леса и под завалами могут находиться люди.

Видео обрушения строительных лесов на Нахимовском проспекте в Москве>>