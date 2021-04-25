В столице в районе Нахимовского проспекта рухнули строительные леса. Сведений о пострадавших не поступало.
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В столице в районе Нахимовского проспекта рухнули строительные леса. Сведений о пострадавших не поступало.
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