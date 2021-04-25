РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 апр. В доме в поселке Торфопредприятие в Королеве произошел пожар, в результате ЧП погиб человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар в многоквартирном доме на улице Торфопредприятие начался в 23:22 24 апреля. В доме расположено пять квартир. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались семь человек.

На момент прибытия пожарных огонь распространился по всей площади дома (300 кв. м.). В здании обрушилась кровля.

В 06:05 пожарные ликвидировали последствия возгорания.

В ликвидации пожара участвовали 40 человек и 14 единиц техники.

По данным пресс-службы городской администрации, в пожаре погиб мужчина. Семьи, у которых пострадали квартиры, расселены.