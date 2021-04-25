РИАМО - 25 апр. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, численность населения России уменьшится на 1,8 млн человек к 2024 году, передает Федеральное агентство новостей.

В 2020 году в стране проживало 146,5 млн человек. Эта цифра может уменьшиться до 144,7 млн в 2024 году.

Основная причина — пандемия коронавируса, которая повысила смертность россиян на 323,8 тыс. граждан с 2019 по 2020 год.

Согласно данным ведомства, также будет увеличиваться число трудоспособных граждан. С каждым годом их будет все больше: с 82,3 млн в 2020 году до 83,5 млн человек в 2024 году.

Однако постепенно будет все меньше граждан пенсионного возраста — с 36,8 млн человек в 2020 году их численность сократится до 34,4 млн человек в 2024 году.